Финансовый кризис

Проект электронных паспортов заморозили, но обещают к нему вернуться через год

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что проект электронных паспортов заморожен из-за наличия «более насущных проблем». К нему вернутся не ранее 2023 года.

Версия для печати

Однако по данным Forbes, проект заморозили из-за дефицита некоторых материалов и дороговизны, - стоимость одного цифрового паспорта составляла бы 1000 рублей.

Выдавать цифровые паспорта планировали с января 2023 года в пилотных регионах - Москве, Подмосковье и Татарстане.

Идею электронного паспорта начали прорабатывать с 2010-х годов. Сроки запуска проекта неоднократно переносили.

Электронный документ, кроме паспортных данных, будет содержать сведения о СНИЛС и водительском удостоверении, отпечатки пальцев и электронную подпись.

 

Гость, на «Клерке» новая статья про сдачу отчетности за II квартал 2022 года!

🆘 Всем бухгалтерам обязательно к прочтению

«Как сдать полугодовую отчетность без седых волос: пошаговая инструкция»

Составили календарь сдачи отчетности и собрали в кучу последние изменения в законах. Узнать как сдать отчетность без нервов и боли можно здесь.

Посмотреть инструкцию

«Клерк.Премиум» со скидкой 30% и курсом повышения квалификации в подарок

«Клерк.Премиум» – это подписка на закрытую часть «Клерка». С безлимитными консультациями, онлайн-курсами, статьями и вебинарами. Если сейчас купите «Клерк.Премиум» со скидкой 30% за 17 360 рублей в год, то получите в подарок курс повышения квалификации «Исправление ошибок в учете».

«Клерк.Премиум» со скидкой 30% и курсом повышения квалификации в подарок

Повышение квалификации

Мероприятия

Разместить
Импорт

Параллельный импорт. Что это такое и как работает

В мае 2022 года Минпромторг выпустил перечень товаров, которые официально доступны к ввозу в Россию в рамках параллельного импорта. Некоторые предприниматели ошибочно решили, что теперь в страну можно ввозить любую продукцию, несмотря на наличие разрешений и сертификатов. Это не так.

Параллельный импорт. Что это такое и как работает