Проект электронных паспортов заморозили, но обещают к нему вернуться через год

Однако по данным Forbes, проект заморозили из-за дефицита некоторых материалов и дороговизны, - стоимость одного цифрового паспорта составляла бы 1000 рублей.
Выдавать цифровые паспорта планировали с января 2023 года в пилотных регионах - Москве, Подмосковье и Татарстане.
Идею электронного паспорта начали прорабатывать с 2010-х годов. Сроки запуска проекта неоднократно переносили.
Электронный документ, кроме паспортных данных, будет содержать сведения о СНИЛС и водительском удостоверении, отпечатки пальцев и электронную подпись.