Налоги, взносы, пошлины

Не бегите впереди паровоза. Нельзя вернуть переплату по налогам, которой пока нет

Компания заранее подала заявление на возврат переплаты по налогам, которая должна была возникнуть по решению суда. Фирма просила рассмотреть заявление позже, когда решение суда вступит в силу. Но налоговики отказали и суды их поддержали.

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Компания судилась с контрагентом и ждала, когда решение суда вступит в силу. После этого бухгалтер сдаст уточненки и появится переплата по налогам в сумме 93 млн рублей.

Фирма решила подать заявление на возврат налога, чтобы налоговики его рассмотрели после того, как будут сданы уточненки и появится переплата.

Но в НК нет нормы, по которой можно приостановить рассмотрение заявления до момента, когда вступит в силу решение суда.

На момент подачи заявления переплаты нет. Поэтому фирма получила отказ.

Компания пыталась оспорить его в суде, но суд встал на сторону налоговиков (дело № А40-96679/2021).

Инспекция не обязана исполнять заявление о возврате переплаты, которой еще нет, сказали суды.

 

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Налоги, взносы, пошлины

Не бегите впереди паровоза. Нельзя вернуть переплату по налогам, которой пока нет

Компания заранее подала заявление на возврат переплаты по налогам, которая должна была возникнуть по решению суда. Фирма просила рассмотреть заявление позже, когда решение суда вступит в силу. Но налоговики отказали и суды их поддержали.

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