Не бегите впереди паровоза. Нельзя вернуть переплату по налогам, которой пока нет

Компания судилась с контрагентом и ждала, когда решение суда вступит в силу. После этого бухгалтер сдаст уточненки и появится переплата по налогам в сумме 93 млн рублей.
Фирма решила подать заявление на возврат налога, чтобы налоговики его рассмотрели после того, как будут сданы уточненки и появится переплата.
Но в НК нет нормы, по которой можно приостановить рассмотрение заявления до момента, когда вступит в силу решение суда.
На момент подачи заявления переплаты нет. Поэтому фирма получила отказ.
Компания пыталась оспорить его в суде, но суд встал на сторону налоговиков (дело № А40-96679/2021).
Инспекция не обязана исполнять заявление о возврате переплаты, которой еще нет, сказали суды.