Адзіны Падатковы кодэкс. Россия и Белоруссия незаметно объединят налоговые системы

Система станет бесшовным сервисом для правильного начисления и контроля за уплатой НДС в обеих странах, рассказал глава ФНС Даниил Егоров на сессии ПМЭФ по экономической интеграции двух стран.
Возможно введение ЭДО среди предпринимателей обоих государств для конкурентного преимущества в виде легкого обмена информацией.
Ранее была запущена система прослеживаемости товаров для РФ и Белоруссии, также с незаметным налоговым администрированием.
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