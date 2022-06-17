Экономика России

Адзіны Падатковы кодэкс. Россия и Белоруссия незаметно объединят налоговые системы

Сейчас ФНС России и МНС Беларуси завершают работу над нормативной, правовой и технической базами новой системы. Договор по единым налогам между странами начнет действовать с 2023 года. А в перспективе — единый Налоговый кодекс.

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Система станет бесшовным сервисом для правильного начисления и контроля за уплатой НДС в обеих странах, рассказал глава ФНС Даниил Егоров на сессии ПМЭФ по экономической интеграции двух стран.

Возможно введение ЭДО среди предпринимателей обоих государств для конкурентного преимущества в виде легкого обмена информацией.

Ранее была запущена система прослеживаемости товаров для РФ и Белоруссии, также с незаметным налоговым администрированием.

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Экономика России

Адзіны Падатковы кодэкс. Россия и Белоруссия незаметно объединят налоговые системы

Сейчас ФНС России и МНС Беларуси завершают работу над нормативной, правовой и технической базами новой системы. Договор по единым налогам между странами начнет действовать с 2023 года. А в перспективе — единый Налоговый кодекс.

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