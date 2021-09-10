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Налоговиков России и Беларуси синхронизируют. Ждем новые требования?

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Рубрика Экономика России
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Россия и Беларусь создадут единую налоговую систему. Уже подписаны документы по синхронизации. Интересно, белорусы в курсе, что их ждет?

«Для синхронизации налоговой политики будет сформирован налоговый комитет, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук по итогам подписания советом министров Союзного государства документов​​​ по дальнейшей интеграции» — сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

Цитата по «РГ».

А вот что рассказал премьер-министр:

Ну что ж, ждем пополнения в некотором будущем налоговых требований из «ИФНС по Могилеву», или из «ИФНС № 4 по Минску» с запросом кучи разных документов, не по установленной форме требования и вообще не по конкретной сделке. И заодно отговорки «это не мы, это программа».

Ну или как там они это любят делать.

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