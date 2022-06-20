Санкции 2022

Мосгорсуд оставил под запретом Facebook* и Instagram*

Мосгорсуд отклонил апелляцию на запрет в России Facebook* и Instagram*. Таким образом, решение окончательно вступило в силу.

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Ранее деятельность этих соцсетей по иску генпрокуратуры удовлетворил Тверской суд Москвы. Запрет вынесен «в связи с экстремистской направленностью компании», говорится в решении суда.

Facebook был заблокирован на территории РФ с 4 марта. Позже, 14 марта вынесено аналогичное решение по соцсети Instagram.

Московский суд признал деятельность этих соцсетей экстремистской и запретил их с 21 марта.

Прокурор заявил, что организация постоянно распространяла незаконную информацию, не удаляя информацию, которая запрещена российским законом.

* - запрещенная в РФ экстремистская организация

 

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