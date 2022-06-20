Мосгорсуд оставил под запретом Facebook* и Instagram*

Ранее деятельность этих соцсетей по иску генпрокуратуры удовлетворил Тверской суд Москвы. Запрет вынесен «в связи с экстремистской направленностью компании», говорится в решении суда.
Facebook был заблокирован на территории РФ с 4 марта. Позже, 14 марта вынесено аналогичное решение по соцсети Instagram.
Московский суд признал деятельность этих соцсетей экстремистской и запретил их с 21 марта.
Прокурор заявил, что организация постоянно распространяла незаконную информацию, не удаляя информацию, которая запрещена российским законом.
* - запрещенная в РФ экстремистская организация