РСВ

В РСВ добавили новые коды

В порядок заполнения расчета по страховым взносам внесли изменения. Добавили новые коды для бизнеса на Курильских островах. Дело в том, что льготы уже ввели, а кодов для нее пока не было.

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Опубликован приказ ФНС от 19.05.2022 № ЕД-7-11/413@.

Он вступит в силу через 2 месяца.

Будет еще один код тарифа плательщика страховых взносов — 25.

В разделе 3 РСВ будут новые коды:

  • ОСТ — физлица, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;
  • ВЖОС — временно проживающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;
  • ВПОС — временно пребывающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах.

Ранее ФНС в письме от 18.03.2022 № БС-4-11/3337@ сообщала, что пока не примут приказ с новыми кодами, их все равно можно употреблять.

 

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РСВ

В РСВ добавили новые коды

В порядок заполнения расчета по страховым взносам внесли изменения. Добавили новые коды для бизнеса на Курильских островах. Дело в том, что льготы уже ввели, а кодов для нее пока не было.

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