В РСВ добавили новые коды

Опубликован приказ ФНС от 19.05.2022 № ЕД-7-11/413@.
Он вступит в силу через 2 месяца.
Будет еще один код тарифа плательщика страховых взносов — 25.
В разделе 3 РСВ будут новые коды:
- ОСТ — физлица, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;
- ВЖОС — временно проживающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах;
- ВПОС — временно пребывающие иностранцы, с выплат которым исчисляются взносы организациями на Курильских островах.
Ранее ФНС в письме от 18.03.2022 № БС-4-11/3337@ сообщала, что пока не примут приказ с новыми кодами, их все равно можно употреблять.