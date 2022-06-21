Отправили кассовый чек клиенту в личный кабинет? Это не считается

Причем в общем случае нужно спросить согласие на электронный чек, узнать номер телефона или адрес электорнки.

Дать данные клиент должен добровольно. Нельзя принуждать человека к электронному чеку, требовать с него адрес почты или номер телефона.

Разъяснения дает Минфин в письме от 09.06.2022 № 30-01-15/54926.

Если речь идет об интернет-торговле, когда нет взаимодействия с покупателем и выдать ему бумажный чек — совсем никак, то здесь согласие на электронные чеки не надо.

Чек надо направить на электронную почту, на телефон. Но нельзя направлять чеки в личный кабинет клиента, который расположен на сайте продавца. Вернее, направлять можно. Но ваша обязанность по выдаче чека будет невыполненной. Потому что в законе нет такого способа передачи чеки.