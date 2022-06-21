Акт сверки будет в виде XML-файла

Опубликован приказ ФНС от 13.05.2022 № ЕД-7-26/405@.
Акт будет состоять их 2 файлов:
- файл обмена информации отправителя;
- файл обмена информации получателя.
Файл будет примерно такой: ON_AKTSVEROTP_1_972_01_05_01_xx.
Расширение имени файла — xsd.
Акт сверки, который продавцы применяют для взаиморасчетов с покупателями, теперь имеет утвержденный формат. В таком виде его можно будет электронно отправлять в ИФНС.
Опубликован приказ ФНС от 13.05.2022 № ЕД-7-26/405@.
Акт будет состоять их 2 файлов:
Файл будет примерно такой: ON_AKTSVEROTP_1_972_01_05_01_xx.
Расширение имени файла — xsd.
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