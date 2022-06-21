Санкции 2022

В России заканчиваются процессоры Intel. Поставщики привыкли работать «по-белому»

Крупнейшие поставщики IT-оборудования, такие как OCS, Merlion, ранее убрали процессоры Intel их из своих b2b порталов.

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Это обнаружило сообщество в телеграм-канале «Импортозамещение в ИТ. Оборудование и ПО».

Для сборки ПК теперь доступны только процессоры AMD.

Впрочем, руководитель отдела продаж одного из московских IT-интергаторов сообщил «Клерку», что крупнейшие IT-дистрибьюторы OCS и Merlion просто привыкли работать «по-белому». Поэтому еще не успели перевести схемы поставок на параллельный импорт. Но представители Merlion подтвердили, что «уже обкатывают» канал параллельного импорта процессоров Intel.

Американский производитель процессоров Intel остановил деятельность в РФ в апреле. При этом корпорация заявляла о готовности поддержать сотрудников «в сложное время» и выплачивать зарплату в течение трех месяцев 1,2 тыс. работникам в России.

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