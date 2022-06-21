УСН

Компенсацию за изъятую землю и недвижимость освободят от налога по УСН

В НК хотят прописать нормы, по которой не надо будет включать в доход по УСН компенсацию за изъятый у бизнеса земельный участок.

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Речь идет о возмещении, полученной за изъятие земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости для государственных и муниципальных нужд.

Такая поправка в НК предусмотрена в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Сейчас такие доходы у бизнеса облагаются налогом по УСН.

Например, в письме Минфина № 03-11-06/2/2885 от 22.01.2019 говорится, что компенсация за землю из бюджета города Москвы учитывается при определении объекта налогообложения УСН.

Аналогичные разъяснения — в письме Минфина № 03-01-10/88325 от 01.11.2021.

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