Пенсионер может получить имущественный вычет за периоды ранее покупки квартиры

Но если новый владелец недвижимости — пенсионер или вот-вот собирается на пенсию, получить вычет можно еще за более ранние периоды.

Речь идет о периоде размером не более трех лет непосредственно предшествующих году, в котором образовался остаток вычетов.

Например, человек купил квартиру в 2021 году. В 2022 году он получил вычет по ней. В 2023 году человек может выйти на пенсию. В этом году он еще оформит остаток вычета за 2022 год. После окончания 2023 года можно получить остатки вычета. Для этого надо сдать декларацию за 2020 год.

Такое разъяснение дает УФНС по г. Москве в письме от 10.06.2022 № 20-21/068317@.