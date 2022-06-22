Получил уведомление о вызове в инспекцию - передай другому

ИФНС прислала работодателю уведомление, в котором просит обеспечить явку в инспекцию своего работника.

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Работодатель растерялся от такой ответственности и спрашивает, под конвоем ему Ивана Ивановича вести сдаваться в налоговую или как?

Бизнес уже достали такие просьбы. Работодатель должен и уплату личных налогов своих работников отслеживать и еще и справку об уплате потребовать.


Налоговики пытаются часть своей работы переложить на работодателей. Но Налоговый Кодекс не дает им таких прав.

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