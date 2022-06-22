Суд защитил права на «Свинку Пеппу» от предпринимателя из РФ. Тот утверждал, что «это другая свинка»

Авторы и владельцы бренда культового мультсериала «Свинка Пеппа» обвинили россиянина в использовании образов свинки Пеппы и папы Свина без договора.
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Инстанция приняла новое исковое заявление. Это отмечено в карточке дела в картотеке арбитражных судов.
Истец требовал взыскать с Кожевникова 20 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на образы мульсериала. Такую же сумму компания требовала за нарушение исключительных прав на два товарных знака.
Иск британской компании был удовлетворен. При этом Кожевников заявил в суде, что «это была другая свинка», а не Пеппа.