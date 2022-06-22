Государственные ведомства

Суд защитил права на «Свинку Пеппу» от предпринимателя из РФ. Тот утверждал, что «это другая свинка»

Апелляционная инстанция отменила решение суда Кировской области. Первая инстанция отказала британской компании Entertainment One UK Limited в иске к бизнесмену из РФ Ивану Кожевникову, который использовал образы геров мультсериала в кинопрокате.

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Авторы и владельцы бренда культового мультсериала «Свинка Пеппа» обвинили россиянина в использовании образов свинки Пеппы и папы Свина без договора.

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Инстанция приняла новое исковое заявление. Это отмечено в карточке дела в картотеке арбитражных судов.

Истец требовал взыскать с Кожевникова 20 тысяч рублей компенсации за нарушение исключительных прав на образы мульсериала. Такую же сумму компания требовала за нарушение исключительных прав на два товарных знака.

Иск британской компании был удовлетворен. При этом Кожевников заявил в суде, что  «это была другая свинка», а не Пеппа.

 

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Государственные ведомства

Суд защитил права на «Свинку Пеппу» от предпринимателя из РФ. Тот утверждал, что «это другая свинка»

Апелляционная инстанция отменила решение суда Кировской области. Первая инстанция отказала британской компании Entertainment One UK Limited в иске к бизнесмену из РФ Ивану Кожевникову, который использовал образы геров мультсериала в кинопрокате.