За маленькие инвестиции хотят наказывать большим налогом на прибыль

Такая мера включена в «Основные направления налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики на 2023–2025 годы».

Глава Минфина Антон Силуанов еще несколько лет назад заявлял о планах повысить налог на прибыль (до 25% — 30%) для тех компаний, которые за 5 лет инвестировали в свое развитие меньше, чем выплатили дивидендов.

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Таким образом, власти все еще не отказались от идеи повышенного налога для тех компаний, которые мало инвестируют.