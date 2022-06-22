Курсы валют

Рубль укрепился, но очень временно. Объясняют эксперты

Доллар уже по 53 рубля. Не будет ли к осени по 36? Объясняет главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова.

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Рубль укрепляется временно. И этому способствуют несколько факторов.

Наступление традиционного времени для уплаты налогов со стороны экспортеров. В этот период рубль, как правило укрепляется.

Также сохраняются высокие цены на энергоносители и нефть.

Одновременно ожидание новых санкций снижает интерес к российской валюте, как к средству сбережения.

Все это позволяет утверждать, что укрепление рубля временно, более значительного укрепления ждать не следует.

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