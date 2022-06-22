Рубль укрепился, но очень временно. Объясняют эксперты

Рубль укрепляется временно. И этому способствуют несколько факторов.

Наступление традиционного времени для уплаты налогов со стороны экспортеров. В этот период рубль, как правило укрепляется.

Также сохраняются высокие цены на энергоносители и нефть.

Одновременно ожидание новых санкций снижает интерес к российской валюте, как к средству сбережения.