Курсы валют

⚡Курс доллара опустился ниже 53 рублей на Мосбирже, евро – ниже 56 рублей

Это показатели мая-июня 2015 года.

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Курс евро в ходе утренних торгов на Московской бирже опустился ниже отметки 56 рублей за единицу. К 10:12 по московскому времени торговался на отметке 53,44 рубля (-33 коп.) Это следует из данных торговых площадок.

В последний раз такой отметки евро достигал 27 мая 2015 года.

Курс доллара на старте торгов снижается до 53,63 рубля. С расчетами «завтра» курс составил 53,44 рубля (-33 копейки).

Такой показатель был в июне 2015.

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