💥 Стало известно, как будем отдыхать в январе 2023 года

При этом будет перенос выходных:
- с 1 января 2023 на 24 февраля 2023;
- с 8 января 2023 года на 8 мая 2023.
Такую информацию озвучил Минтруд.
Новогодние выходные в 2023 году продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
При этом будет перенос выходных:
Такую информацию озвучил Минтруд.
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Новогодние выходные в 2023 году продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.
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