Трудовое право

💥 Стало известно, как будем отдыхать в январе 2023 года

Новогодние выходные в 2023 году продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

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При этом будет перенос выходных:

  • с 1 января 2023 на 24 февраля 2023;
  • с 8 января 2023 года на 8 мая 2023.

Такую информацию озвучил Минтруд.

 

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