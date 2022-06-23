Санкции 2022

Предустановка российского магазина приложений станет обязательной. Власти внесли законопроект в Госдуму

В случае принятия документа предустановка магазина приложений на все смартфоны станет обязательной. Доступ будет обеспечен к софту из перечня Минцифры.

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К аналогу создания западных App Store и Google Play не будут привлекаться бюджетные средства.

Необходимость создания национальной площадки с приложениями власти объяснили санкциями, неопределенностью с поставками оборудования и отключением от IT-инфраструктуры.

Также создатели приложения намерены обеспечить россиян привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия.

В России ведется работа над несколькими магазинами приложений для смартфонов:

NashStore (разработчик АНО «Цифровые платформы»),  RuMarket (Gett), RuStore (VK).

 

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