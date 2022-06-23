Предустановка российского магазина приложений станет обязательной. Власти внесли законопроект в Госдуму

К аналогу создания западных App Store и Google Play не будут привлекаться бюджетные средства.
Необходимость создания национальной площадки с приложениями власти объяснили санкциями, неопределенностью с поставками оборудования и отключением от IT-инфраструктуры.
Также создатели приложения намерены обеспечить россиян привычными интернет-сервисами и каналами взаимодействия.
В России ведется работа над несколькими магазинами приложений для смартфонов:
NashStore (разработчик АНО «Цифровые платформы»), RuMarket (Gett), RuStore (VK).