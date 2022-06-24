Россиян прокатит «СвифтДрайв» вместо Gett. Новый агрегатор такси заработает с 1 июля

Сервис выступает партнером компании «Ситимобил». Сооснователем проекта является Станислав Ястржембский, сын - экс-помощника президента РФ Сергея Ястржембского.
Сервис планирует полностью заполнить свободную нишу, которая появилась из-за ухода с рынка агрегатора Gett.
Сначала «СвифтДрайв» будет работать только в корпоративном сегменте. После удачной апробации начнет освоить потребительский.
Для агрегатора создана специальная платформа, есть мобильное приложение.
«СвифтДрайв» намерен занять около 12-15% российского рынка. Объем инвестиций составил более 30 млн рублей и вложения продолжаются.
Ранее по теме:
Microsoft сокращает деятельность в России. Это затронет 400 сотрудников
Компания Nike окончательно уходит с российского рынка. Онлайн-магазины закрыты