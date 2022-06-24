Россиян прокатит «СвифтДрайв» вместо Gett. Новый агрегатор такси заработает с 1 июля

С января 2022 года для всех регионов России изменился формат начисления пособий по временной нетрудоспособности и в связи с рождением детей. Механизм стал беззаявительным — данные о больничных и материнстве поступают в ФСС прямо из медучреждений. Как это отразилось на работодателях и какие сведения о сотрудниках они теперь отправляют в Фонд?