Финансовый кризис

⚡Компания Nike окончательно уходит с российского рынка. Онлайн-магазины закрыты

Месяц назад производитель спортивной одежды и обуви Nike объявил о приостановке продаж. В компании заявили, что не могут гарантировать доставку товаров российским клиентам.

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Соглашения с российскими партнерами также продлеваться не будут.

«Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — сообщает компания.

Nike – мировой лидер по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Компания основана в 1964 году.

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