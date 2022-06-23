⚡Компания Nike окончательно уходит с российского рынка. Онлайн-магазины закрыты

Соглашения с российскими партнерами также продлеваться не будут.
«Компания Nike приняла решение уйти с российского рынка. В связи с этим сайт Nike.com и мобильное приложение Nike больше не будут доступны в этом регионе. Магазины Nike недавно временно закрылись и больше не откроются», — сообщает компания.
Nike – мировой лидер по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров. Компания основана в 1964 году.
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