Сбербанк продает валюту по грабительскому курсу. Читательская история

Сбербанк утром 24 июня опубликовал актуальный курс валют. Как указано на сайте банка, за единицу американской валюты Сбербанк просит заплатить 59,80. Евро можно приобрести по 63,06 рубля.

Однако читатель «Клерка», решив купить валюту 24 июня в одном из отделений Сбербанка, был неприятно удивлен, когда одну условную единицу американской валюты ему предложили купить по 71, 98 руб. Таким образом за тысячу долларов клиент внес 71 980 руб.

Но если вы захотите продать свои валютные накопления, то за один американский доллар вы сможете выручить 50,70 рубля.

Не сложно подсчитать, что маржа Сбербанка на одном долларе составляет 21,28 руб.

На момент публикации новости официальный курс доллара Центробанка составляет 53,36.