ЕНП (единый налоговый платеж)

🔥 Стало известно, как налоговые агенты будут платить НДФЛ в 2023 году

С 2023 года введут единый налоговый счет, куда надо будет платить все налоги скопом. Для НДФЛ будет единая дата платежа – 28 число. Платить надо за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего. Но для декабря и января есть свои нюансы.

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Новые сроки уплаты прописали ко второму чтению законопроекта о ЕНС.

Сейчас НДФЛ платят на следующий рабочий день после удержания. По больничным и отпускным — в последний день месяца.

С 2023 года уже не надо будет платить НДФЛ после каждой выплаты сотрудникам.

Все, что удержано с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца надо уплатить не позднее 28 числа текущего месяца.

В январе и декабре ситуация иная.

В январе удержанный НДФЛ с 1 января по 22 января надо заплатить не позднее 28 января.

В декабре налог за период с 23 декабря по 31 декабря надо заплатить не позднее последнего рабочего дня календарного года.

Кстати, в 2023 году последним рабочим днем будет 29 декабря.

Смотрите в нашей таблице сроки уплаты НДФЛ в 2023 году.

Период

Дата уплаты (с учетом переноса из-за выходных)

С 01.01.2023 по 22.01.2023

30.01.2023

С 23.01.2023 по 22.02.2023

28.02.2023

С 23.02.2023 по 22.03.2023

28.03.2023

С 23.03.2023 по 22.04.2023

28.04.2023

С 23.04.2023 по 22.05.2023

29.05.2023

С 23.05.2023 по 22.06.2023

28.06.2023

С 23.06.2023 по 22.07.2023

28.07.2023

С 23.07.2023 по 22.08.2023

28.08.2023

С 23.08.2023 по 22.09.2023

28.09.2023

С 23.09.2023 по 22.10.2023

30.10.2023

С 23.10.2023 по 22.11.2023

28.11.2023

С 23.11.2023 по 22.12.2023

28.12.2023

С 23.12.2023 по 31.12.2023

29.12.2023

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