❗ В 2023 году все налоги надо будет платить до 28 числа

Внесли изменения в законопроект с поправками в НК готов ко второму чтению в Госдуме. Оно запланировано на завтра. Текст уже опубликован.

Такой срок (28 число), в частности, будет для уплаты: НДС;

акцизов;

налога на прибыль;

налога по ЕСХН;

налога по УСН;

страховых взносов;

НДФЛ.

По уплате НДФЛ есть свои нюансы. О них читайте тут.

Налог по УСН надо будет платить так:

авансовые платежи — до 28 числа месяца, следующего за кварталом (28.04, 28.07, 28.10);

налог за год — до 28.03 организации; до 28.04 — ИП.

Отметим, что по страховым взносам срок сдвигается почти на 2 недели. Сейчас срок уплаты — 15 число каждого месяца, а будет 28 число.