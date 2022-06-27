ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ В 2023 году все налоги надо будет платить до 28 числа

Из-за единого налогового платежа с 2023 года срок уплаты налогов тоже сделают единым. Сначала в проекте была дата – 25 число. Сейчас эту норму поменяли и установили новый срок – 28 число.

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Внесли изменения в законопроект с поправками в НК готов ко второму чтению в Госдуме. Оно запланировано на завтра. Текст уже опубликован.

Такой срок (28 число), в частности, будет для уплаты:

  • НДС;
  • акцизов;
  • налога на прибыль;
  • налога по ЕСХН;
  • налога по УСН;
  • страховых взносов;
  • НДФЛ.

По уплате НДФЛ есть свои нюансы. О них читайте тут.

Налог по УСН надо будет платить так:

  • авансовые платежи — до 28 числа месяца, следующего за кварталом (28.04, 28.07, 28.10);
  • налог за год — до 28.03 организации; до 28.04 — ИП.

Отметим, что по страховым взносам срок сдвигается почти на 2 недели. Сейчас срок уплаты — 15 число каждого месяца, а будет 28 число.

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