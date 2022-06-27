❗ В 2023 году все налоги надо будет платить до 28 числа

Внесли изменения в законопроект с поправками в НК готов ко второму чтению в Госдуме. Оно запланировано на завтра. Текст уже опубликован.
Такой срок (28 число), в частности, будет для уплаты:
- НДС;
- акцизов;
- налога на прибыль;
- налога по ЕСХН;
- налога по УСН;
- страховых взносов;
- НДФЛ.
По уплате НДФЛ есть свои нюансы. О них читайте тут.
Налог по УСН надо будет платить так:
- авансовые платежи — до 28 числа месяца, следующего за кварталом (28.04, 28.07, 28.10);
- налог за год — до 28.03 организации; до 28.04 — ИП.
Отметим, что по страховым взносам срок сдвигается почти на 2 недели. Сейчас срок уплаты — 15 число каждого месяца, а будет 28 число.