💣 6-НДФЛ надо будет сдавать раньше и по-новому отражать там удержанный налог

Готовы поправки ко второму чтению в законопроект о едином налоговом счете.

Сдавать 6-НДФЛ надо будет до 25 числа месяца, следующего за кварталом.

6-НДФЛ за год (вместе со справками) — до 25 февраля.

Но отражать там надо будет налог не так, как сейчас.

В отчете за 1 квартал надо отражать НДФЛ, удержанный с 1 января по 22 марта. В отчет за полугодие — с 1 января по 22 июня. В отчете за 9 месяцев — с 1 января по 22 сентября. В отчете за год — с 1 января по 31 декабря.

Это связано с тем, что срок уплаты НДФЛ теперь будет единый — 28 число каждого месяца. Об этом читайте тут.