С 21 июля можно будет отправлять налоговикам электронный акт сверки с контрагентами

Об этом мы рассказывали здесь.
Нововведение заработает с 21 июля.
Налоговики напомнили, что акт сверки взаимных расчетов составляют на основании данных бухучета для определения сальдо взаиморасчетов с контрагентом.
ФНС озвучила плюсы от электронного формата:
- автоматизация внутренних бизнес-процессы организаций;
- оптимизация взаимодействия между контрагентами;
- удобно представлять электронный акт сверки в ИФНС при истребовании или для пояснений.
Акт будет состоять их 2 файлов:
- файл обмена информации отправителя;
- файл обмена информации получателя.