Первичные документы

С 21 июля можно будет отправлять налоговикам электронный акт сверки с контрагентами

Теперь не обязательно составлять акт сверки с поставщиками и покупателями в бумажном виде и сканировать его, чтобы отправить в ИФНС (по требованию). У этого документа появился электронный формат.

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Об этом мы рассказывали здесь.

Нововведение заработает с 21 июля.

Налоговики напомнили, что акт сверки взаимных расчетов составляют на основании данных бухучета для определения сальдо взаиморасчетов с контрагентом.

ФНС озвучила плюсы от электронного формата:

  • автоматизация внутренних бизнес-процессы организаций;
  • оптимизация взаимодействия между контрагентами;
  • удобно представлять электронный акт сверки в ИФНС при истребовании или для пояснений.

Акт будет состоять их 2 файлов:

  • файл обмена информации отправителя;
  • файл обмена информации получателя.

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Первичные документы

С 21 июля можно будет отправлять налоговикам электронный акт сверки с контрагентами

Теперь не обязательно составлять акт сверки с поставщиками и покупателями в бумажном виде и сканировать его, чтобы отправить в ИФНС (по требованию). У этого документа появился электронный формат.

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