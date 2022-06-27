Названы отрасли и города с самыми высокими зарплатами

В рейтинге 100 крупнейших городов почти 25% самых высоких окладов получают работники банков и страховых компаний, сообщает «РИА Рейтинг».
В Москве на оклад более 200 тыс. рублей могут претендовать финансисты и программисты. В Мурманске рыболовы получают в среднем 193 тыс. руб. В Магадане, который на третьем месте, 169 тыс. руб. получают рыболовы и работники сельского хозяйства.
Далее по уровню зарплат расположились Анадырь, Салехард, Сургут, Ханты-Мансийск, Петербург и Красногорск.
В среднем зарплаты по России выросли на 9,8%, до 49 тыс. рублей.
При этом по закону запретить работнику рассказывать о своей зарплате нельзя, поскольку - это не секрет фирмы.