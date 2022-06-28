Инвестдайджест. На торгах в Москве умеренный рост. Рубль останется на текущих уровнях

📊 Индекс МосБиржи прибавил 1,07%, не взирая на усиление санкционной риторики. Наиболее заметно подорожали акции Совкомфлота — на прошлой неделе. Тем временем американские индексы немного снизились в отсутствие существенных драйверов рынка.

🇷🇺 Рубль закрыл по доллару и евро торги соответственно на отметках 53,4 и 56,3. Вероятно, что многие участники рынка считают текущие уровни привлекательными для покупки валюты. Сегодня рубль продолжит торговаться вблизи вчерашних уровней.

🛢 Во вторник утром котировки Brent продолжают двигаться к $116,8 за баррель. Среди причин роста цен — перебои в добыче нефти в Эквадоре и Ливии. Сегодня Brent скорее всего, продолжат стремиться к $118 за баррель из-за усиливающегося дефицита предложения.

💼 Вчера доходности ОФЗ снизились ещё на 5–15 б. п., а некоторые из них достигли отметки 8,5%. Рынок продолжил отыгрывать снижение потребительских цен в России, а также укрепление рубля.

По материалам СберИнвестиции