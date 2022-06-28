Вебинары для бухгалтеров

🙌Как вести бухучет командировок и не запутаться? Вебинар уже завтра

Да-да, мы знаем, насколько сложно бывает все учесть в работе с командировочными, как просто запутаться в отчетах и документах, а потом получить выговор от начальства при очередной проверке.

Версия для печати

Чтобы разобраться, как эффективно и без лишней волокиты закрывать отчетность по командировкам, записывайтесь на бесплатный вебинар «Бухучёт командировок. Лайфхаки для бухгалтера».

29 июня в 12:00 по мск эксперт пошагово разберет с вами все слабые места в бухучете командировок и научит избегать их в будущем при помощи несложных инструментов.

Вы сможете понять:

  • из-за чего возникают ошибки в отчетности;
  • что такое ЭДО и почему с ним быстрее обмениваться документами;
  • как настроить периодичность формирования закрывающих документов, и какие инструменты в этом помогают и много другое.

Приходите, задавайте вопросы и получите сертификат!

Запись здесь.

Гость, Подготовься к сдаче отчетности за 6 месяцев!

ВЕБИНАР про сдачу отчетности за II—квартал 2022 года

Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!

На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:

  • как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
  • про налог на прибыль и налог на имущество организаций
  • а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.

Успей занять место на вебинаре!

Записаться (Осталось 10 мест)
Внесение изменений в ЕГРЮЛ

Смена директора ООО в 2022 году

Смена директора — законного представителя ООО не является внутренним делом общества, поскольку затрагивает интересы не только самой фирмы. Личность директора имеет значение и для контролирующих служб (особенно для ФНС), и для контрагентов, для банка и т. п. Вот почему замену директора в ООО всегда нужно проводить грамотно и аккуратно.

Смена директора ООО в 2022 году

Повышение квалификации

Замечаний к протоколу осмотра не дал — дело проиграл

Налоговики провели осмотр изъятых документов и предметов после выездной проверки, с разницей в один день. Представитель налогоплательщика замечаний к протоколу не высказал, отметок не поставил. В итоге суды компании отказали.

Мероприятия

Разместить
Обучение для бухгалтеров

Как защищаться до, во время и после налоговых проверок. Рекомендации налоговых экспертов

«Клерк» сделал курс о защите в ходе налоговых проверок. О законных способах противостоять давлению налоговиков и не доводить дело до уголовной и субсидиарной ответственности.

Как защищаться до, во время и после налоговых проверок. Рекомендации налоговых экспертов
Оптимизация налогообложения

Экономим на налогах без рисков: важное предупреждение для бухгалтера и директора

Налоговых проверок становится все больше, предпроверочный анализ набирает обороты. «Клерк» сделал курс про то, как не нарваться на лишнее внимание налоговиков из-за оптимизации налогов.

Экономим на налогах без рисков: важное предупреждение для бухгалтера и директора