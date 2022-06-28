🙌Как вести бухучет командировок и не запутаться? Вебинар уже завтра

Чтобы разобраться, как эффективно и без лишней волокиты закрывать отчетность по командировкам, записывайтесь на бесплатный вебинар «Бухучёт командировок. Лайфхаки для бухгалтера».
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Вы сможете понять:
- из-за чего возникают ошибки в отчетности;
- что такое ЭДО и почему с ним быстрее обмениваться документами;
- как настроить периодичность формирования закрывающих документов, и какие инструменты в этом помогают и много другое.
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