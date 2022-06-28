Налоговики доначисляют бизнесу НДС без доказательств. Авось, кто-то, да заплатит

Расчет на то, что не все будут оспаривать такое доначисление, а значит, будет плюс в копилку бюджета, считает руководитель проекта «АналогиЯ-азбука налоговой безопасности» Сергей Кошелев.
Налоговый эксперт на своей странице в соцсети отметил такую тенденцию в своем регионе:
Налоговики практически сотнями штампуют (не всегда успевая менять текст и допуская нелепые ошибки) акты камеральных проверок. Снимают с вычетов НДС, доначисляют налог.
Основание — статья 54.1 НК. Но при этом никаких доказательств, что сделки фиктивные — нет.
Затем налогоплательщиков убеждают не оспаривать решение по камералке.
Если же компания не сдается и оспаривает, решение позже отменяют.
По мнению Кошелева, таким образом налоговики улучшают показатели своей отчетности о результативности камералок.
Налоговый эксперт советует бизнесу: не бойтесь отстаивать свои интересы, защищайтесь.
Комментируя эту ситуацию, налоговый адвокат Карина Урберг отметила, что, к сожалению, часто бизнесмены не решаются оспорить доначисление из-за страха — вдруг, если спорить, назначат выездную проверку.
«Во главе угла при принятии решений должны стоять интересы компании, а не сохранение отношений с инспекцией, которая сейчас, в любом случае, не принимает самостоятельных решений о назначении выездных проверок», — считает Карина Урберг.
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