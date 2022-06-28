Налоговые проверки

Налоговики доначисляют бизнесу НДС без доказательств. Авось, кто-то, да заплатит

Налоговики бездоказательно предъявляют претензии компаниям по поводу НДС-вычета. По камеральной проверке доначисляют от 500 тыс. до 1 млн рублей.

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Расчет на то, что не все будут оспаривать такое доначисление, а значит, будет плюс в копилку бюджета, считает руководитель проекта «АналогиЯ-азбука налоговой безопасности» Сергей Кошелев.

Налоговый эксперт на своей странице в соцсети отметил такую тенденцию в своем регионе:

Налоговики практически сотнями штампуют (не всегда успевая менять текст и допуская нелепые ошибки) акты камеральных проверок. Снимают с вычетов НДС, доначисляют налог.

Основание — статья 54.1 НК. Но при этом никаких доказательств, что сделки фиктивные — нет.

Затем налогоплательщиков убеждают не оспаривать решение по камералке.

Если же компания не сдается и оспаривает, решение позже отменяют.

По мнению Кошелева, таким образом налоговики улучшают показатели своей отчетности о результативности камералок.

Налоговый эксперт советует бизнесу: не бойтесь отстаивать свои интересы, защищайтесь.

Комментируя эту ситуацию, налоговый адвокат Карина Урберг отметила, что, к сожалению, часто бизнесмены не решаются оспорить доначисление из-за страха — вдруг, если спорить, назначат выездную проверку.

«Во главе угла при принятии решений должны стоять интересы компании, а не сохранение отношений с инспекцией, которая сейчас, в любом случае, не принимает самостоятельных решений о назначении выездных проверок», — считает Карина Урберг.

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