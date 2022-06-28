Статистическая отчетность

Отчитываться за 2022 год по сделкам и основным фондам придется по новым формам

Росстат ввел новые формы отчетности. По сравнению с прежними формами изменений немного. Но добавили одну новую.

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По итогам 2022 года ведомство ждет отчеты по новым статистическим формам:

  • № 11 «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) и других нефинансовых активов»;
  • № 11 (краткая) «Сведения о наличии и движении основных фондов (средств) некоммерческих организаций»;
  • № 11 (сделка) «Сведения о сделках с основными фондами на вторичном рынке и сдаче их в аренду».

Прежние статформы не действуют. Новые формы утверждены Приказом Росстата от 22.06.2022 № 453.

Всем, кроме СМП, придется сдавать еще одну форму — № 11-НА «Сведения о наличии, движении и составе обращающихся контрактов, договоров аренды, лицензий, маркетинговых активов и гудвилла (деловой репутации организации)». Сдать ее по итогам 2022 года нужно с 25 мая по 30 июня.

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