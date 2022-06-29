Первые штрафы за полугодовую отчетность уже близко. Бухгалтеры изучают новые правила

Обо всех изменениях в налоговом кодексе, ключевых разъяснениях Минфина и ФНС, решениях высших судебных инстанций вы узнаете на вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов».
Приходите 4 июля в 15 00 по мск на вебинар, ведущий эксперт, легенда бухгалтерии Альмин Рабинович расскажет вам:
- об изменениях по НДС в НК РФ во 2-м квартале;
- о всех изменениях в 2022 году с налогом на прибыль организаций и налога на имущество;
- об изменениях в бухгалтерском учете и много другое.
Приходите, задавайте неограниченное число вопросов, скачивайте лекцию и получите сертификат.
Записаться можно здесь.