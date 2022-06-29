Санкции 2022

Британия ввела новые санкции против предпринимателей Потанина, Тарышкина и губернатора Цивилева

Российские предприниматели Владимир Потанин и Иван Тарышкин, а также губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев попали под новые расширенные санкциями против российских физлиц и компаний Великобритании.

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Правительство Великобритании опубликовало новый список 29 июня.

В обновленном реестре также фигурируют предприниматели Саид Гуцериев и глава директоров «БТС-Моста» Руслан Байсаров.

Из компаний под санкции попал Московский индустриальный банк, компания R-Style Softlab, группа по добыче угля «Колмар» и ее глава Анна Цивилева.

В списке упоминаются Герои России, военные Андрей Трошев и Андрей Богатов. В Британии они фигурируют, как руководители «ЧВК Вагнера».

Санкции запрещают подсанкционным лицам въезд в Великобританию. Компаниям заморозят активы в случае, если они есть на территории страны.

 

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Санкции 2022

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