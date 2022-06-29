Особые экономические зоны (ОЭЗ)

В Киржаче Владимирской области создадут очередную экономическую зону

Мишустин проинспектировал в Киржаче промышленный технопарк «Иксэл». Местные убедили его, что здесь нужна экономическая зона.

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Глава правительства обнадежил губернатора Владимирской области Авдеева, что решение о Киржачской ОЭЗ примут в ближайшее время.

«Мы посмотрели промышленный кластер, особую зону, которая мне очень понравилась, особенно те инновационные решения, которые были представлены резидентами» – сказал Мишустин.

Статус особой зоны дает резидентам право на льготы по федеральным, региональным и местным налогам. Для разных ОЭЗ льготы различаются. Например, для участников крымской свободной экономической зоны на постоянной основе снизят страховые взносы

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