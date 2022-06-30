Росбанк не советует делать переводы в британских фунтах из-за санкций против Потанина

В Росбанке сообщили, что руководство банка держит ситуацию под постоянным контролем.
«В интересах клиентов не рекомендуем проведение через банк операций в британских фунтах»,— говорится в сообщении в Telegram-канале банка.
Весной предприниматель купил банк у ушедшей из России французской Societe Generale.
Накануне Великобритания опубликовала новый расширенный список санкций против физлиц и компаний из России. Туда попали предприниматели Владимир Потанин, Иван Тырышкин и губернатор Сергей Цивилев.