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Росбанк не советует делать переводы в британских фунтах из-за санкций против Потанина

В Росбанке заявили, что «в интересах клиентов» не проводить операции в британской валюте. Накануне Владимир Потанин попал под санкции Великобритании.

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В Росбанке сообщили, что руководство банка держит ситуацию под постоянным контролем.

«В интересах клиентов не рекомендуем проведение через банк операций в британских фунтах»,— говорится в сообщении в Telegram-канале банка.

Весной предприниматель купил банк у ушедшей из России французской Societe Generale.

Накануне Великобритания опубликовала новый расширенный список санкций против физлиц и компаний из России. Туда попали предприниматели  Владимир Потанин, Иван Тырышкин и губернатор Сергей Цивилев.

 

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