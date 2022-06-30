С сегодняшнего дня пошли в оборот новые сторублевки с QR-кодом

Новая купюра имеет усиленный защитный комплекс, сообщает регулятор.

На ней есть QR-код, ведущий на страницу ЦБ с подробной информацией о художественном оформлении и признаках подлинности.

Вот как она выглядит:

Лицевая торона. Фото с сайта ЦБ. Оборотная сторона. Фото с сайта ЦБ.

С выходом новой купюры старые образца 1997 года в модификации 2001 и 2004 годов тоже принимаются к оплате.

Кстати, банки просили регулятора повременить с вводом новых денег из-за проблем с поставкой и техподдержкой иностранного оборудования (терминалов, банкоматов).