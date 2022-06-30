Инвестиции

Новичкам-инвесторам брокеры «плечо» не подставят. ЦБ считает, что это рискованно

ЦБ хочет запретить неквалифицированным инвесторам торговать с «плечом» от брокера. Сначала нужно набраться опыта без заемных средств.

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«Многие начинающие инвесторы не осознают, что они начали торговать с «плечом», — пояснил руководитель руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута.

«Плечо» позволяет инвестору пользоваться средствами брокера на условиях займа.

Михаил Мамут добавил, что ЦБ будет вносить коррективы в работу рискованных биржевых инструментов, чтобы снизить риски для новичков. Новички должны осознанно пользоваться «плечом» в маржинальной торговле, — сообщил ТАСС.

Банк России не в первый раз высказывается в защиту интересов неквалифицированных инвесторов. Ранее он рекомендовал брокерам не начислять «неквалам» проценты за долги.

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