Инвестиции

Инвестдайджест. Акции «Газпрома» рухнули за час и потянули за собой рынок. Рубль укрепился

Негативный настрой на российском рынке может сохраниться, рубль останется на текущих уровнях из-за заявлений о валютных интервенциях.

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📊 Индекс МосБиржи упал на 7,3% по итогам сессии четверга. Акции Газпрома из-за решения об отмене дивидендов потеряли более 30%, потянув за собой весь рынок. В пятницу негативная динамика на российском рынке акций может сохраниться.

🇷🇺 Рубль укрепился на 3,5% — до 51,45 за доллар — после падения накануне. Динамика вызвана комментариями о потенциальных валютных интервенциях Минфина. В пятницу, по прогнозам, рубль будет держаться вблизи 51 за доллар.

🛢 Сегодня утром котировки Brent опустились до $108,8 за баррель. Если рынок нефти завершит падением третью неделю подряд, это будет самая продолжительная коррекция в этом году.

💼 Фиксация прибыли в ОФЗ продолжилась: доходности повысились на 2–10 б. п. По мнению аналитиков, предпосылок для того, чтобы коррекция затянулась ещё на несколько дней, нет.

По материала СберИнвестиции

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