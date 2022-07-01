❗ ИП-москвич может применять АУСН, даже если ведет торговлю в другом регионе

Разъяснения дала ФНС в письме от 27.06.2022 № СД-4-3/7908@.
Например, ИП зарегистрирован по месту жительства в Москве, а торговую деятельность ведет в Воронежской области. Он вправе применять АвтоУСН, считает ФНС.
Минфин тоже поддерживает эту позицию.
То есть, для ИП значение имеет, в каком регионе он зарегистрирован (прописан).
Фактически вести деятельность можно в любых регионах, не включенных в эксперимент, и применять при этом АУСН.
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