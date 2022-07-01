Компания Thales по защите трансакций ушла из России. Безопасность переводов под вопросом

Об этом Forbes рассказал представитель компании.
Банки сейчас меняют импортное оборудование на российское. Это может продлиться длительное время.
В ВТБ рассказали, что замена иностранных технологий по криптошифрованию проходит по программе импортозамещения. Отставаний нет.
В Альфа-банке считают, что уход Thales снизит доступность и безопасность платежей.
Thales Group не единственная компания-поставщик в Россию HSM-модулей по защите переводов и данных клиентов. Такие же услуги предоставляла американская компания Entrust.
Есть и российские аналогий технологии Thales — CryptoPro и Infotecs.