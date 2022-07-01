АУСН

ФНС выложила перечень банков, которые работают с АУСН. Их всего пять

Чтобы применять АУСН, бизнесу нужно иметь расчетный счет в уполномоченном банке. Пока таких банков пять. Будет больше.

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Перечень банков есть на сайте ФНС.

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Ранее ФНС объявляла, что в перечень хотят войти еще ВТБ, Тинькофф и АК Барс.

В пресс-службе «Точки» нам рассказали, как будет идти процесс взаимодействия клиентов с налоговиками.

Клиенты смогут вести прямой документооборот с ФНС из интернета-банка. Данные будут уходить по API.

Напомним, АУСН заработала сегодня. Пока перейти на АУСН сможет только новый бизнес — в течение 30 дней после регистрации.

С 2023 года на этот режим смогут перейти все желающие (из 4-ех регионов), если они соответствуют условиям.

Про условия перехода и нюансы применения АУСН читайте в нашей статье.

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