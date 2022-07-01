ФНС выложила перечень банков, которые работают с АУСН. Их всего пять

Перечень банков есть на сайте ФНС.
Ранее ФНС объявляла, что в перечень хотят войти еще ВТБ, Тинькофф и АК Барс.
В пресс-службе «Точки» нам рассказали, как будет идти процесс взаимодействия клиентов с налоговиками.
Клиенты смогут вести прямой документооборот с ФНС из интернета-банка. Данные будут уходить по API.
Напомним, АУСН заработала сегодня. Пока перейти на АУСН сможет только новый бизнес — в течение 30 дней после регистрации.
С 2023 года на этот режим смогут перейти все желающие (из 4-ех регионов), если они соответствуют условиям.
Про условия перехода и нюансы применения АУСН читайте в нашей статье.