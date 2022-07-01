С 1 июля заработала АУСН. Кто, когда, где и как может применять. Что с налогами и отчетами

Где и когда
АУСН введен Федеральным законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ.
Законом от 25.02.2022 № 18-ФЗ внесены поправки в НК и некоторые законы в связи с введением АУСН.
Режим АУСН пока экспериментальный. Он действует в 4 регионах:
- Москва;
- Московская область;
- Калужская область;
- Татарстан.
С 1 июля этого года перейти на АУСН сможет только новый бизнес — в течение 30 дней после регистрации.
С 2023 года смогут перейти на АУСН все желающие (из 4-ех регионов), если они соответствуют условиям.
Для перехода надо подать заявление до 31 декабря.
Кто
Перейти на АУСН может малый бизнес с численностью до 5 человек и доходами до 60 млн рублей. В законе есть закрытый перечень случаев, когда применять АУСН нельзя.
Кому нельзя применять АУСН — смотрите в нашей таблице.
Банки
Применять АУСН может только бизнес, у которого есть расчетный счет в уполномоченном банке.
В перечне пока 5 банков:
- Модульбанк;
- Сбербанк;
- Альфа-банк;
- Филиал «Точка» банка Открытие;
- Промсвязьбанк.
Ранее ФНС объявляла, что в перечень войдут еще ВТБ, Тинькофф и АК Барс.
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Налог
Ставки по АУСН:
- 8% — на объекте «доходы»;
- 20% — на объекте «доходы минус расходы»;
- 3% — минимальный налог (на объекте «доходы минус расходы»).
Доходы фиксируются ККТ либо в банке (если это безнал). Аналогично определяются расходы.
Налоговый период — месяц.
Налог посчитают сами налоговики. Уведомление о необходимости его уплаты придет в личный кабинет 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом.
Уплатить налог надо до 25 числа.
По АУСН будет единый КБК независимо от того, какой объект налогообложения выбран — доходы или доходы за минусом расходов.
КБК — 18210507000010000110.
Какие налоги платить на АУСН не надо:
- НДС (кроме импортного и агентского);
- налог на прибыль (по стандартной ставке);
- налог на имущество (кроме рассчитанного от кадастровой стоимости);
- НДФЛ (от предпринимательской деятельности).
Подробнее об этом — тут.
Взносы
При АУСН по выплатам физлицам тариф взносов будет 0%.
У ИП на АУСН тоже не будет фиксированных взносов.
При этом и у работников, и у ИП будут идти и стаж, и баллы для пенсии.
Взносы в ФСС (по травматизму) будут. Тариф — фиксированный, в 2022 году — 2 040 руб.
В 2023 году его пересчитают с учетом роста средней зарплаты. Новый размер установит правительство.
При этом ФСС будет автоматически ставить и снимать ИП с учета, как только придет информация из ПФР о приеме первого работника и увольнении последнего работника. Данные ПФР будет брать из СЗВ-ТД.
НДФЛ
При АУСН исчислять, удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ с зарплат сотрудников будет не сама компании или ИП, а банк.
С НДФЛ при АУСН процесс будет проходить так:
- компания передает в банк информацию по каждому сотруднику о доходе и стандартном вычете;
- на следующий день банк на основании платежки клиента переводит деньги сотрудникам, удержав НДФЛ;
- на следующий день после выплаты зарплаты банк перечисляет в бюджет НДФЛ.
Сейчас при исчислении НДФЛ имеет значение доход нарастающим итогом. При АУСН банк будет учитывать только текущий доход за месяц.
Разъяснения по НДФЛ при АУСН — в письме ФНС от 28.03.2022 № АБ-4-20/3688@.
В банк бизнес на АУСН будет передавать данные с кодами доходов и вычетов.
Коды скоро утвердят приказом ФНС. Пока они есть в письме от 27.06.2022 № БС-4-11/7927@.
Отчеты
При АУСН не будет отчетов по налогу на прибыль, НДС, УСН, 6-НДФЛ, РСВ, 4-ФСС, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ).
в ПФР надо будет сдавать СЗВ-ТД, а в некоторых случаях — СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.
Подробнее — здесь.