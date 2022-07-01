С 1 июля заработала АУСН. Кто, когда, где и как может применять. Что с налогами и отчетами

Где и когда

АУСН введен Федеральным законом от 25.02.2022 № 17-ФЗ.

Законом от 25.02.2022 № 18-ФЗ внесены поправки в НК и некоторые законы в связи с введением АУСН.

Режим АУСН пока экспериментальный. Он действует в 4 регионах:

Москва;

Московская область;

Калужская область;

Татарстан.

С 1 июля этого года перейти на АУСН сможет только новый бизнес — в течение 30 дней после регистрации.

С 2023 года смогут перейти на АУСН все желающие (из 4-ех регионов), если они соответствуют условиям.

Для перехода надо подать заявление до 31 декабря.

Кто

Перейти на АУСН может малый бизнес с численностью до 5 человек и доходами до 60 млн рублей. В законе есть закрытый перечень случаев, когда применять АУСН нельзя.

Кому нельзя применять АУСН — смотрите в нашей таблице.

Банки

Применять АУСН может только бизнес, у которого есть расчетный счет в уполномоченном банке.

В перечне пока 5 банков: Модульбанк;

Сбербанк;

Альфа-банк;

Филиал «Точка» банка Открытие;

Промсвязьбанк.

Ранее ФНС объявляла, что в перечень войдут еще ВТБ, Тинькофф и АК Барс.

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Налог

Ставки по АУСН:

8% — на объекте «доходы»;

20% — на объекте «доходы минус расходы»;

3% — минимальный налог (на объекте «доходы минус расходы»).

Доходы фиксируются ККТ либо в банке (если это безнал). Аналогично определяются расходы.

Налоговый период — месяц.

Налог посчитают сами налоговики. Уведомление о необходимости его уплаты придет в личный кабинет 15 числа месяца, следующего за налоговым периодом.

Уплатить налог надо до 25 числа.

По АУСН будет единый КБК независимо от того, какой объект налогообложения выбран — доходы или доходы за минусом расходов.

КБК — 18210507000010000110.

Какие налоги платить на АУСН не надо:

НДС (кроме импортного и агентского);

налог на прибыль (по стандартной ставке);

налог на имущество (кроме рассчитанного от кадастровой стоимости);

НДФЛ (от предпринимательской деятельности).

Подробнее об этом — тут.

Взносы

При АУСН по выплатам физлицам тариф взносов будет 0%.

У ИП на АУСН тоже не будет фиксированных взносов.

При этом и у работников, и у ИП будут идти и стаж, и баллы для пенсии.

Взносы в ФСС (по травматизму) будут. Тариф — фиксированный, в 2022 году — 2 040 руб.

В 2023 году его пересчитают с учетом роста средней зарплаты. Новый размер установит правительство.

При этом ФСС будет автоматически ставить и снимать ИП с учета, как только придет информация из ПФР о приеме первого работника и увольнении последнего работника. Данные ПФР будет брать из СЗВ-ТД.

НДФЛ

При АУСН исчислять, удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ с зарплат сотрудников будет не сама компании или ИП, а банк.

С НДФЛ при АУСН процесс будет проходить так:

компания передает в банк информацию по каждому сотруднику о доходе и стандартном вычете;

на следующий день банк на основании платежки клиента переводит деньги сотрудникам, удержав НДФЛ;

на следующий день после выплаты зарплаты банк перечисляет в бюджет НДФЛ.

Сейчас при исчислении НДФЛ имеет значение доход нарастающим итогом. При АУСН банк будет учитывать только текущий доход за месяц.

Разъяснения по НДФЛ при АУСН — в письме ФНС от 28.03.2022 № АБ-4-20/3688@.

В банк бизнес на АУСН будет передавать данные с кодами доходов и вычетов.

Коды скоро утвердят приказом ФНС. Пока они есть в письме от 27.06.2022 № БС-4-11/7927@.

Отчеты

При АУСН не будет отчетов по налогу на прибыль, НДС, УСН, 6-НДФЛ, РСВ, 4-ФСС, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ).

в ПФР надо будет сдавать СЗВ-ТД, а в некоторых случаях — СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.

Подробнее — здесь.