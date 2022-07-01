НДС

Из-за НДС вслед за пальмовым маслом подорожали его фракции

С 1 июля 2022 года фракции пальмового масла исключили из перечня товаров, по которым применяется ставка НДС 10%. Теперь при его реализации и импорте надо применять ставку 20%

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Ранее мы писали, что для пальмового масла ставку НДС изменили еще в октябре 2019 года. Его убрали из перечней кодов льготных товаров. Но фракции пальмового масла в них оставались.

Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 N 849 фракции также исключили из этого перечня.

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