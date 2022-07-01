Ранее мы писали, что для пальмового масла ставку НДС изменили еще в октябре 2019 года. Его убрали из перечней кодов льготных товаров. Но фракции пальмового масла в них оставались.Постановлением Правительства РФ от 11.05.2022 N 849 фракции также исключили из этого перечня.
Из-за НДС вслед за пальмовым маслом подорожали его фракции
С 1 июля 2022 года фракции пальмового масла исключили из перечня товаров, по которым применяется ставка НДС 10%. Теперь при его реализации и импорте надо применять ставку 20%
Проверь все ли изменения в налогах и учете учтены!
На вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» вы узнаете:
- как будет сделан обзор изменений и разъяснений ФНС по НДС;
- про налог на прибыль и налог на имущество организаций
- а также об информационных письмах и рекомендациях Минфина по применению новых ФСБУ.
Успей занять место на вебинаре!