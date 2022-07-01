Минстрой отстоял льготы на некомфортное жилье

По мнению аудитора Счетной палаты Натальи Труновой россиянам нужно просторное жилье, а студии и однокомнатные квартиры некомфортны для проживания. Поэтому на такое жилье не нужно давать ипотеку с господдержкой.
Вмешался Минстрой, указав, что «Реализация программы льготной ипотеки будет продолжена без изменений в части параметров приобретаемого жилья».
Об этом сообщил Interfax.
А тем временем банки снижают ставки на льготные ипотеки, опять рефинансируют «кризисные ипотеки», но выдача ипотеки все равно падает.