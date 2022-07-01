Повышенные пособия россияне получат уже в июле

Ежемесячные пособия малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет в среднем выросли до 6,75 — 13,5 тыс. руб. в месяц в зависимости от установленной суммы пособия: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума.

Беременные женщины получат в июле в среднем до 6,3 — 17,3 тыс. руб.

Конкретные суммы увеличенного пособия зависят от прожиточного минимума в регионе проживания получателя.

Об этом сообщил ПФР.

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