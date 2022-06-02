Социальные пособия

С 1 июня прожиточный минимум – 13 919 руб., МРОТ – 15 279 руб., выросли пенсии и пособия на детей

С 1 июня 2022 года на 10% проиндексированы пенсии неработающим пенсионерам. На 10% повышен МРОТ, что привело к росту пособий больничных и декретных. На 10% вырос прожиточный минимум, а значит, и пособия для детей и беременных.

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Смотрите в нашей таблице новые показатели.

Показатель

 До 1 июня 2022

 С 1 июня 2022

МРОТ

 13 890

 15 279

Прожиточный минимум на душу населения

 12 654

 13 919

Прожиточный минимум для трудоспособного населения

 13 793

 15 172

Прожиточный минимум для пенсионеров

 10 882

 11 970

Прожиточный минимум для детей

 12 274

 13 501

Средняя пенсия неработающих пенсионеров

 17 600

 19 360

Из-за повышения МРОТ выросли минимальные пособия по больничным, в том числе по декретному отпуску. Новые размеры пособий за счет ФСС смотрите в нашей таблице.

Из-за повышения прожиточного минимума выросли пособия:

  • беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;
  • на детей до 3 лет;
  • на детей от 3 до 7 лет;
  • на детей от 8 до 17 лет.
Также пересмотрят социальные доплаты к пенсиям. Таблицу социальных доплат к пенсиям (ФСД и РСД) по всем регионам на начало 2022 года смотрите здесь.

 

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