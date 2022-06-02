С 1 июня прожиточный минимум – 13 919 руб., МРОТ – 15 279 руб., выросли пенсии и пособия на детей

Смотрите в нашей таблице новые показатели.
Из-за повышения МРОТ выросли минимальные пособия по больничным, в том числе по декретному отпуску. Новые размеры пособий за счет ФСС смотрите в нашей таблице.
|Показатель
|До 1 июня 2022
|С 1 июня 2022
|МРОТ
|13 890
|15 279
|Прожиточный минимум на душу населения
|12 654
|13 919
|Прожиточный минимум для трудоспособного населения
|13 793
|15 172
|Прожиточный минимум для пенсионеров
|10 882
|11 970
|Прожиточный минимум для детей
|12 274
|13 501
|Средняя пенсия неработающих пенсионеров
|17 600
|19 360
Из-за повышения прожиточного минимума выросли пособия:
- беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки;
- на детей до 3 лет;
- на детей от 3 до 7 лет;
- на детей от 8 до 17 лет.