😁Рубль обвалился, потому что стал избыточно крепким, считают аналитики

Прогноз о временном укреплении рубля оправдался.
Аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова объяснила падение рубля выходом инвесторов из акций Газпрома и поиском недооцененных активов.
«Многие на рынке понимают, что курс рубля у текущих отметок некомфортен для российского бюджета, что подтверждается многочисленными вербальными интервенциями высокопоставленных лиц» — процитировал Наумову Interfax.
По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова Правительство ежедневно работает надо проблемой переукрепления рубля.