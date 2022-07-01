Курсы валют

😁Рубль обвалился, потому что стал избыточно крепким, считают аналитики

Доллар подорожал на 3,05 руб., евро - на 2,85 руб.. Правительство пытается удержать рубль от чрезмерного укрепления.

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Прогноз о временном укреплении рубля оправдался.

Аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова объяснила падение рубля выходом инвесторов из акций Газпрома и поиском недооцененных активов.
«Многие на рынке понимают, что курс рубля у текущих отметок некомфортен для российского бюджета, что подтверждается многочисленными вербальными интервенциями высокопоставленных лиц» — процитировал Наумову Interfax.

По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова Правительство ежедневно работает надо проблемой переукрепления рубля.

 

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