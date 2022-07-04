🙌Как отчитаться за полугодие без нервов и штрафов? Вебинар уже сегодня!

Сегодня, 4 июля, в 15:00 мск на нашем вебинаре «Новое в отчетности за 6 месяцев 2022 года: как отчитаться без штрафов» эксперт в доступной форме расскажет обо всех изменениях в налоговом кодексе, ключевых разъяснениях Минфина и ФНС и решениях высших судебных инстанций по проблемным ситуациям.
На вебинаре узнаете обо всех изменениях:
- в НДС;
- в налоге на прибыль организаций;
- в налоге на имущество организаций;
- в бухгалтерский учете и МНОГОЕ другое.
Преподаватель - легендарный Альмин Рабинович, руководитель Управления бухгалтерского и налогового консалтинга Международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Приходите, задавайте вопросы, скачивайте лекцию и получите сертификат.
Записаться можно здесь.