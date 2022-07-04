Инвестдайджест. На Мосбирже символический рост. Рубль отступает

📊 Индекс МосБиржи завершил неделю небольшим ростом - на 0,08%. Рынок поддержали бумаги компаний, акционеры которых все-таки одобрили дивидендные выплаты (Роснефть (+3,6%), Сургутнетфегаз (+4,5%) и Самолёт (+5,4%).

🇷🇺 Рубль в конце недели отступил почти на 5% до 54,5 за доллар и на 9% до 8,75 за юань после комментариев министра экономического развития Максима Решетникова о том, что власти ежедневно обсуждают проблему крепкого рубля. Сегодня рубль может стабилизироваться до 54,5 за доллар.

🛢Сегодня баррель Brent торгуется около $111. Инвесторы беспокоятся, что из-за вероятного спада в глобальной экономике снизится спрос на нефть. Сегодня котировки будут держаться в пределах $100,5–112,5 за баррель.

💼 В пятницу ОФЗ скорректировались из-за ослабления рубля: доходности выросли на 2–6 б. п. В ближайшие дни рынок может отыграть потери, уверены аналитики.

По материалам СберИнвестиции