Платеж пройдет касанием двух смартфонов. Бизнес готов поддержать

На смартфоне покупателя должно быть установлено приложение «СБПэй», через которое будет проходить платеж, воспользоваться новым способом оплаты смогут и клиенты с Android, и с iOS, сообщают «Известия», ссылаясь на НСПК.

Платежи двумя смартфонами станут популярным у бизнеса из-за простоты настроек и низкой стоимости, уверены эксперты.

Первым новый способ оплаты протестировал Делобанк. О намерении участвовать в эксперименте заявили ВТБ и крымский РНКБ.

Ушедшие Visa и Mastercard развивали технологию SoftPOS, которая позволяет превратить смартфон в платежный терминал.