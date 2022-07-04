Система быстрых платежей

Платеж пройдет касанием двух смартфонов. Бизнес готов поддержать

В СБП тестируют способ оплаты, для которого клиенту достаточно приложить свой телефон к смартфону с технологией SoftPos продавца. Платеж будет проведен через NFC.

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На смартфоне покупателя должно быть установлено приложение «СБПэй», через которое будет проходить платеж, воспользоваться новым способом оплаты смогут и клиенты с Android, и с iOS, сообщают «Известия», ссылаясь на НСПК.

Платежи двумя смартфонами станут популярным у бизнеса из-за простоты настроек и низкой стоимости, уверены эксперты.

Первым новый способ оплаты протестировал Делобанк. О намерении участвовать в эксперименте заявили ВТБ и крымский РНКБ.

Ушедшие Visa и Mastercard развивали технологию SoftPOS, которая позволяет превратить смартфон в платежный терминал.

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