«Регуляторная гильотина» освободит бизнес от лишних требований, но добавит платные проверки

Об этом сообщил глава департамента регуляторной политики и оценки регулирующего воздействия Минэкономразвития Александр Литвак на полях X Петербургского международного юридического форума.

Возможности проверяющих органов могут расширить за счет платных визитов к бизнесу с целью профилактики, добавил он.

Затраты предпринимателей на подготовки к проверкам составляют примерно 240 тыс. в год. По новой схеме контролер оценивает бизнес на соблюдение всех норм до начала подготовительного этапа и с проверкой не приходит.

Представители бизнес-сообщества отнеслись к идее настороженно. Они опасаются, что госконтроль будет подменен коммерцией.

Над «гильотиной разъяснений» работает 45 ведомств, в их работе пока около двухсот документов. К 1 сентября результаты будут направлены на оценку в правительство.

Регуляторная гильотина — механизм, в рамках которого сокращаются и пересматриваются обязательные требования к бизнесу.